Officiel : Payet revient pour 29 millions d'euros

C'est fait ! Après des semaines de bras de fer, West Ham et l'Olympique de Marseille se sont entendus sur le transfert de Dimitri Payet pour un montant de 29 millions d'euros. Le club londonien a rendu ce chiffre public par un communiqué de presse.

C'est le retour de l'enfant prodige. Une saison et demie après son transfert de l'OM à West Ham, Dimitri Payet fait le chemin inverse. Le club phocéen débourse la modique somme de 29 millions d'euros pour rapatrier le milieu de terrain international de 29 ans. Un montant conséquent qu'il s'agira d'amortir au plus vite.



Après Morgan Sanson (un pari sur l'avenir) et Patrice Evra (un gage d'expérience), Marseille recrute donc enfin "LA" star qui manquait au projet McCourt. Après une visite médicale prévue ce dimanche, Payet paraphera un contrat de quatre à cinq ans et demi avec son ex-nouveau club.