Officiel, Costil signe à Bordeaux

C'est officiel, le troisième gardien de l’Équipe de France s'est engagé avec les Girondins jusqu’en juin 2021 (4 ans).





C'est officiel, Benoît Costil (29 ans) est le successeur de Cédric Carrasso dans le buts de l'équipe qui a terminé 6e de la Ligue 1. Le portier arrive en provenance du Stade Rennais où il a évolué pendant six ans. Après avoir passé la traditionnelle visite médicale, il a paraphé un contrat portant sur les quatre prochaines saisons. Benoît Costil est bordelais jusqu'en juin 2021.









La fiche de Benoît Costil

Poste : Gardien de but

Date et lieu de naissance : Né le 3 juillet 1987 à Caen

International A (France)

Taille et Poids : 1m88 – 86 kg



Clubs successifs : SM Caen, Vannes OC, CS Sedan-Ardennes, Stade Rennais FC

224 matches de Ligue 1

107 matches de Ligue 2

9 matches en UEFA Europa League



Palmarès :

2016 : Finaliste de l'Euro (France)

2014 : Finaliste de la Coupe de France (Rennes)

2013 : Finaliste de la Coupe de la Ligue (Rennes)

2011 : Meilleur Gardien de Ligue 2

2009 : Finaliste de la Coupe de la Ligue (Vannes)

2007 : Vainqueur du Tournoi de Toulon (France)

2004 : Vainqueur de l'Euro U17 (France)