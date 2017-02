Officiel : Bielsa s'engage avec le LOSC

Marcelo Bielsa sera l'entraîneur du LOSC à compter du 1er juillet prochain. Les négociations entamées depuis plusieurs mois ont abouti à cet accord. La Ligue 1 devient démente !

C'est fait ! En rachetant le LOSC, l'homme d'affaires franco-luxembourgeois Gérard Lopez avait fait miroiter aux supporteurs la venue de Marcelo Bielsa avec qui il entretenait les meilleurs relations. Il a tenu parole. L'Argentin prendra officiellement ses fonctions le 1er juillet prochain.



D'ici là, c'est Franck Passi qui assurera l'intérim. Il y a fort à parier que celui qui fut l'adjoint de Bielsa à l'OM reprendra cette fonction dans le nouvel organigramme. Mais ça, c'est déjà une autre histoire.





La L1 change de dimension



En tous les cas, ce retour d'"El Loco" est une très bonne nouvelle pour la Ligue 1 qui devient un championnat de plus en plus attractif. Après l'arrivée de McCourt à Marseille et les investissements chinois à Lyon et Nice, sans bien sûr oublier l'AS Monaco qui rayonne cette saison, le PSG n'est plus seul !