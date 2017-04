Odsonne Edouard, renvoyé par le TFC au PSG

Dans une interview accordée à nos confrères de RMC Sport, Olivier Sadran a confirmé qu’Odsonne Edouard ne portera plus le maillot du TFC cette saison et il est directement renvoyé au PSG.

"Ce qu'a fait Odsonne est inadmissible et c'est un scandale, lance Sadran. D'un, il ne jouera plus et de deux, il repart à Paris. Il était avec un autre joueur qui lui aussi va être licencié, c'est inqualifiable. Il faut aller à l'école longtemps, il faut aller jusqu'au BAC quel que soit son niveau de sport et ça vous donne après une réflexion sans doute de meilleure qualité pour appréhender des moments qui ne sont pas faciles, être jeune célèbre et avoir des moyens financiers ça peut paraître quelque chose d'idyllique, c'est sans doute quelque chose d'assez compliqué,"a affirmé le président du TFC à RMC Sport.