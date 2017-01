Ntep : La Roma rejoint la liste des prétendants

Après Crystal Palace et le VfL Wolfsburg qui négocient ardemment avec Rennes la venue de Paul-Georges Ntep et sans oublier l'Olympique de Marseille, la Roma s'ajoute à la liste. Le profil de l'international français plaît visiblement au club romain. Il n'est dès lors plus du tout évident que le milieu offensif donne sa priorité à la Bundesliga. Âgé de vingt-quatre ans, Ntep a inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives en 15 apparitions en Ligue 1, depuis le début de la saison.