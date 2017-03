Njie ne rejoindra pas les lions indomptables

La trêve international arrive à grand pas et c'est l'heure de faire des choix pour les sélectionneurs. A Marseille, Clinton Njie ne partira pas avec le Cameroun, tout le contraire de son partenaire Zambo Anguissa.

La nouvelle est tombée ce matin du côté de la cité Phocéenne, Clinton Njie n'ira pas en sélection Camerounaise. L'actuel champion d'Afrique n'est pas dans la liste de Hugo Broos pour affronter la Tunisie et la Guinée en amical, le 24 et 28 mars prochain.

Dans un sens inverse, c'est son partenaire de club, Franck Zambo Anguissa qui a été convoqué. Le milieu Marseillais n'avait pas voulu participer à la CAN pour conserver sa place au sein du 11 Olympien. Un choix payant au final pour le Camerounais de 21 ans.



GZ