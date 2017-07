Njie définitivement transféré à Marseille

Tottenham l'a confirmé sur son compte Twitter aujourd'hui : Clinton Njie a définitivement rejoint l'OM. L'info étonne, tant cela semblait acté puisque le joueur a fait la préparation d'avant-saison avec l'OM, mais ce n'était visiblement pas le cas. Le Camerounais de 23 ans, prêté la saison dernière au club phocéen, rallie donc officiellement la Canebière pour un montant de 7 millions d'euros.





We have reached agreement with @OM_Officiel for the permanent transfer of Clinton Njie. We wish Clinton all the best for the future. pic.twitter.com/2totValKNe