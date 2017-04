Nicollin veut que Jean-Louis Gasset reste à Montpellier

Laurent Nicollin a confié son sentiment sur l'avenir du coach actuel de Montpellier, pour lui Gasset doit rester.

"Je serai très heureux, fier et ravi que Jean-Louis reste avec nous. Je reprends plaisir à travailler avec cet entraîneur et ce staff " a-t-il affirmé dans les colonnes du quotidien Midi Libre. Une decision qui sera discutée dans les prochaines semaines avec l'actuel entraîneur de Montpellier qui pourrait rejoindre Laurent Blanc en tant qu'adjoint si l'ancien coach du PSG retrouve un club. C'est pour cela que Laurent Nicollin regarde le profil de plusieurs entraîneurs, "on regardera les 7-8 entraîneurs qui peuvent correspondre au Montpellier Hérault. Un qui sait qu'il peut prendre une secousse de son président à tout moment. Ce serait bien qu'on ait un entraîneur qui signe sur 2-3 ans et qui soit porteur d'un projet, un peu comme René Girard", a confié Laurent Nicollin.