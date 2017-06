Nice veut garder Mario Balotelli

Courtisé par l'Olympique de Marseille pendant ce mercato estival, Mario Balotelli pourrait finalement poursuivre sa carrière à Nice après une belle saison avec les Aiglons.



Mino Raiola avait confirmé plusieurs pistes pour Mario Balotelli lors d'une récente interview : "il plaît beaucoup au Borussia Dortmund et à Marseille." Mais d'après le quotidien L'Equipe, le club de la Côte d'Azur aurait lancé les pourparlers dans le but de garder l'avant-centre italien, auteur de 15 buts en Ligue 1. L'ancien Milanais ne serait d'ailleurs pas opposé au fait de disputer une saison de plus avec les Aiglons. Lucien Favre après cette belle saison du joueur a finalement été convaincu. Il a réalisé sa saison la plus prolifique de sa carrière (15 buts en 23 matches de Ligue 1).



Nice va devoir réfléchir sur son cas, avec la Ligue des Champions, l'attaquant pourrait apporter une expérience importante pour essayer d'atteindre les phases de groupe de la C1 la saison prochaine. C'est dans cet optique que Nice veut vendre Nice Jean-Michaël Seri pour pouvoir financer le salaire de Balotelli qui est de 450 000€ mensuels bruts.