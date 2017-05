À Nice, une intersaison qu'il faudra bien gérer

C'est le club surprise du championnat de France cette saison. Après une année exceptionnelle pour l'OGC Nice, l'intersaison qui arrive avec le mercato estival s'annonce agitée. Plusieurs départs sont actées, des joueurs à remplacer et le coach va-t-il rester, des interrogations sur l'avenir du club qui va disputer le tour préliminaire de la Ligue des Champions en juillet prochain.

L'OGC Nice va devoir travailler cet été pour pouvoir enchaîner une deuxième au top de la Ligue 1 avec la C1 au milieu.



Objectif n°1 : garder Lucien Favre

C'est le principal objectif de la direction des Aiglons dans les semaines qui arrivent, conserver Lucien Favre à la tête de l'équipe. Il est, depuis plusieurs jours, cité comme possible successeur de Thomas Tuchel à Dortmund la saison prochaine. Auteur d'une gestion parfaite de l'effectif avec une belle entente entre les anciens, les stars et les jeunes du groupe. Un mélange qui permet à Nice d'atteindre la Ligue des Champions, enfin, le tour préliminaire de la C1. C'est donc un nouveau défi qui va débuter très rapidement pour les hommes de Lucien Favre, fin juillet, un départ de Favre pourrait perturber le début de la préparation de l'équipe qui va reprendre mi-juin...



Objectif n°2 : Compenser les départs

Baysse, Ricardo, Balotelli ou encore Belhanda vont donc préparer les valises à la fin de la 38e journée face à Lyon. Pour compenser ces départs, le club veut attirer des joueurs sur la Côte d'Azur, pas des stars, mais des bons joueurs de Ligue 1. Le classement du club cette année est un élément qui rend la tâche plus facile qu'auparavant. Trois noms pistés par l'OGC Nice :

Ryad Boudebouz

Actuellement à Montpellier, le joueur veut trouver un nouveau défi (11 buts, 8 passes décisives), Boudebouz a été proposé aux Aiglons, son nom avait même circuler cet hiver pour rejoindre le club. Son transfert serait estimé entre 8 et 10 millions d'euros.

Benjamin Bourigeaud

Le Lensois de 23 ans, actuellement en course pour la montée en Ligue 1 a tapé dans le viseur de Lucien Favre qui souhaite le recruter pour la saison prochaine, pas sûr que Lens laisse partir sa pépite...

Ismaïla Sarr

Le jeune attaquant de 19 ans pourrait passer un palier en arrivant à Nice. Plusieurs gros clubs en Europe regardent les performances du joueur de Metz.



Objectif n°3 : faire revenir Ben Arfa

Les supporters demandent son retour au club, une saison après son départ. À la fin du match face à Angers, les fans des Aiglons ont encore commencé à chanter "Hatem on t'aime, Hatem on t'adore", des paroles que le président du club, Jean-Pierre Rivère a entendu, en répondant : "Je crois que c'est un message pour le mercato". Le joueur qui connaît actuellement un faible temps de jeu avec le PSG, pourrait retourner dans son ancien club pour essayer de relancer sa carrière. Lucien Favre, le veut, même si son salaire reste important et peut bloquer le transfert. Mais le directoire de Nice est prêt à faire une folie pour ce mercato et veut surtout une équipe compétitive dans l'optique de la Ligue des Champions la saison prochaine.



Objectif n°4 : Réussir à bien vendre avec des joueurs blessés

Nice veut aussi vendre cet été mais après les blessures de Wylan Cyprien et d'Alassane Pléa, le club estime avoir perdu 60 millions d'€,"Entre les deux, ça aurait pu faire 60 millions d'euros dans les caisses de l'OGC Nice", a affirmé une source à Nice-Matin. Deux révélations qui pourront prendre un nouveau départ cet été en signant dans un nouveau club, mais sur ces ventes, Nice peut avoir des regrets et ne pourra pas vendre les deux joueurs aux valeurs du mois de janvier dernier... Il faudra donc compenser les ventes avec un autre joueur comme Jean Michaël Seri qui affole les grands clubs sur la scène européenne et qui pourrait s'engager avec une équipe du TOP 10 européen dès le début du prochain mercato.



