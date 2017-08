Nice-Troyes en direct !

Avant d'affronter Naples en barrage de Ligue des Champions, Nice doit absolument se rassurer après sa défaite la semaine dernière face à l'ASSE en ouverture du championnat. Après une semaine agitée sur le front des transferts, Nice doit passer une étape importante en s'imposant face au promu, Troyes.





Le Live Texte

C'est un match important dans ce début de saison pour l'OGC Nice, après sa défaite la semaine dernière face à l'ASSE (1-0), les hommes de Lucien Favre doivent passer cette étape avant le match le plus important de ce mois d'août pour Nice, le barrage aller de la Ligue des Champions face à Naples. Face à un promu comme l'ESTAC qui pratique du beau jeu, Nice devra avoir la tête à l'Allianz Riviera pour obligatoirement prendre les 3 points.



Sur le terrain, Nice alignera surement sa dernière recrue Allan Saint-Maximin, après le départ de Valentin Eysseric, il sera donc charger d'animer le secteur offensif, l'ancien du SC Bastia aura aussi la lourde charge de montrer son talent devant son nouveau public de l'Allianz Riviera. Pour rappel, Nice a acheté le joueur pour plus de 10 millions d'euros. Autre bonne nouvelle pour les Aiglons, Seri et Plea seront normalement titulaires pour dynamiter l'équipe. Objectif principal pour Nice, les 3 points ! La star, Welsey Sneijder, ne sera pas présente sur sa pelouse ce soir face à Troyes mais pourrait être prêt pour jouer face à Naples, la semaine prochaine.



Les compos probables selon nos confrères de Nice-Matin