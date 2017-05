Nice, Toulouse et Nantes veulent bien finir la saison

Trois matchs pour bien finir la saison ce dimanche à 21h00. Nice reçoit le SCO d'Angers et voudra laver la déception du match de Marseille. Guingamp se déplace à Nantes qui veut rester dans le TOP 08. De son côté Toulouse ira rendre visite à Metz, déjà sauvé.

Nice - Angers

- Depuis le retour d'Angers SCO en Ligue 1 (2015/2016), l'OGC Nice n'a perdu aucun de ses 3 matchs face au SCO (2v, 1n, tous en Ligue 1). L'OGCN a remporté les 2 derniers.

- L'OGC Nice a perdu un seul de ses 15 derniers matchs à domicile face à Angers SCO en Ligue 1 (11v, 3n, 1d le 20 septembre 1972 : OGCN 2-4 SCO). Depuis cette défaite, l'OGCN n'a perdu aucun des 7 derniers (5v, 2n).

- Lors de la 2ème journée (SCO 0-1 OGCN), Alassane PLEA a inscrit le seul but du match sur une passe décisive de Jean Michael SERI à la 4ème minute.

- L'OGC Nice a encaissé au moins un but lors de ses 8 derniers matchs de Ligue 1, sa plus longue série de matchs sans clean sheet dans cette compétition depuis 2015 (16 matchs sans clean sheet du 18 avril au 24 octobre 2015).

- L'OGC Nice n'a obtenu aucun clean sheet lors de ses 8 derniers matchs en Ligue 1, il n'avait jamais joué 4 matchs consécutifs sans clean sheet auparavant cette saison.

- Seulement deux équipes sont invaincues à domicile en Ligue 1 cette saison : l'OGC Nice et le Paris SG.

- L'OGC Nice n'a perdu aucun de ses 23 derniers matchs à domicile en Ligue 1 (19v, 4n), c'est la plus longue série en cours dans cette compétition. Le Paris SG (22 matchs sans défaite à domicile) a la deuxième plus longue série en cours dans cette compétition.

- L'OGC Nice n'avait plus effectué une série de 23 matchs à domicile sans défaite depuis le milieu des années 1970 (28 matchs à domicile sans défaite du 11 mars 1975 au 10 septembre 1976).



Nantes - Guingamp

- L'EA Guingamp a remporté son dernier match face au FC Nantes (EAG 2-0 FCN en J16), il n'avait remporté aucun des 5 précédents (1n, 4d, tous en Ligue 1).

- Le FC Nantes a perdu un seul de ses 10 matchs à domicile face à l'EA Guingamp en Ligue 1 (6v, 3n, 1d). Le FCN n'a encaissé aucun but lors de ces 4 derniers matchs.

- Lors de la 16ème journée (EAG 2-0 FCN), Yannis SALIBUR a été impliqué sur les 2 buts de l'EA Guingamp (1 but et 1 passe décisive). Adrien THOMASSON (FCN) a été expulsé à la 71ème minute.

- Le FC Nantes a perdu son dernier match en Ligue 1 (OL 3-2 FCN en J36), il n'a jamais perdu 2 fois consécutivement dans cette compétition depuis l'arrivée de Sergio CONCEICAO.

- Le FC Nantes a marqué lors de 11 de ses 13 derniers matchs en Ligue 1. Seuls l'AS Monaco (ASM 4-0 FCN en J28) et les Girondins de Bordeaux (FCN 0-1 Girondins en J33) ont obtenu un clean sheet contre le FC Nantes sur cette période.

- Le FC Nantes a obtenu un clean sheet lors de son dernier match à domicile en Ligue 1 (FC Nantes 1-0 FC Lorient en J35), il avait encaissé au moins un but lors de ses 7 matchs précédents à domicile dans cette compétition.

- Guillaume GILLET a inscrit 3 buts en Ligue 1 cette saison, c'est son meilleur total lors d'une même saison dans cette compétition.

- Le FC Nantes remporte 46,1% de ses duels, c'est le pourcentage le plus faible en Ligue 1 cette saison.

- Le FC Nantes remporte 43,6% de ses duels aériens, seul le SC Bastia (43,0%) a un pourcentage plus faible en Ligue 1 cette saison.

- Le FC Nantes perd 165,9 ballons par match, seul le Toulouse FC (169,0) a une moyenne plus élevée en Ligue 1 cette saison.



Metz - Toulouse

- Le FC Metz a remporté ses 2 derniers matchs face au Toulouse FC en Ligue 1, il n'avait remporté aucun des 13 précédents dans cette compétition (5n, 8d).

- Le FC Metz a remporté son dernier match à domicile face au Toulouse FC en Ligue 1, il n'avait remporté aucun des 6 précédents dans cette compétition (3n, 3d).

- Le FC Metz n'a perdu aucun de ses 2 matchs face au Toulouse FC cette saison (TFC 1-2 FCM en J13 et une victoire aux tirs au but en Coupe de la Ligue le 14 décembre 2016). Martin BRAITHWAITE a été impliqué sur les 2 buts du Toulouse FC (1 but et 1 passe décisive).

- Le FC Metz a tiré 4 fois contre le Toulouse FC lors de la 13ème journée de Ligue 1 (TFC 1-2 FCM), c'est son deuxième total le plus faible lors d'un match de Ligue 1 (à égalité avec son match face au Montpellier Hérault SC en J7 et derrière ses 3 tirs face à Angers SCO en J22).

- C'est la première fois depuis la saison 2004/2005 (44 points) que le FC Metz (42 points) prend plus de 40 points au cours d'une saison de Ligue 1. Avec 42 points, le FC Metz a assuré son maintien en Ligue 1 pour la saison prochaine.

- Le FC Metz (actuellement 11 victoires) n'a plus terminé une saison de Ligue 1 avec plus de 11 victoires depuis 1997/1998 (20 victoires).

- Le FC Metz a remporté ses 2 derniers matchs en Ligue 1, il n'a jamais gagné 3 fois consécutivement dans cette compétition cette saison.

- Le FC Metz a marqué lors de ses 5 derniers matchs en Ligue 1, c'est sa plus longue série dans cette compétition cette saison. Il a inscrit 2 buts lors de 4 de ces 5 matchs (9 buts au total).