Nice revient sur Paris et Monaco

Nice s'est imposé face au Bordeaux (2-1), dimanche soir en clôture de la 31e journée de Ligue 1 et revient sur le PSG et Monaco, qui étaient mobilisés par la finale de la Coupe de la Ligue, remportée 4-1 par les Parisiens. Les Girondins, l'équipe en forme du moment, avait pourtant ouvert la marque par Laborde (9e). Mais Balotelli a égalisé sur un penalty très généreux (16e) et Eysseric a inscrit le but de la victoire (27e) d'une frappe aussi soudaine que superbe.











L'avant-match : Les Girondins peuvent-il gagner à l'Allianz Riviera ?



Le contexte est très tendu pour la fin du championnat. Nice n'a pas le droit à l'erreur contre Bordeaux. Une défaite des Aiglons ce dimanche mettrait fin aux espoirs de titre et de deuxième place occupée par le PSG.



En revanche, en cas de succès, Nice reviendrait à un point des Parisiens qui ne jouent pas pour cause de finale de Coupe de la Ligue. Niveau dynamique, les Niçois n'ont plus perdu en championnat depuis le début du mois de janvier face à Monaco. Depuis cette défaite, Lucien Favre et ses hommes ont pris 15 points sur 21 possibles. Les rouge et noir n'ont jamais connu la défaite à domicile cette saison.



La star Mario Balotelli a désormais un peu plus de mal. Mais il marque en moyenne deux buts par match à l'Allianz Riviera. A l'inverse, Nice compte encore beaucoup de blessés, Cyprien, Baysse, Pléa, Obbadi et Walter sont à l'infirmerie.





Bordeaux ne vient pas en touriste





Les Girondins de Bordeaux viennent sur la Côte d'Azur avec un objectif, faire tomber les coéquipiers de Younès Belhanda pour la première fois de la saison à domicile. Pour cela, ils auront besoin du Brésilien Malcolm, actuel meilleur buteur du club à l'extérieur avec trois réalisations.



Côté stat, cette saison, les Bordelais ont perdu 3 fois à l'extérieur. Même si cela est anecdotique, ils sont invaincus sous l'ère de Stéphane Martin (nouveau président du club). Pour le reste, Jocelyn Gourvennec et son 11 se déplaceront chez les Aiglons sans Toulalan, Sankharé et Thomas Touré forfait pour le match.



Malgré ces blessures il faut s'attendre à un match avec des buts car depuis deux ans, quatre buts par rencontre sont inscrits au minimum lors des confrontations entre Nice et Bordeaux. On pourrait donc s'attendre à un match assez offensif dimanche soir comme on l'avait eu la saison dernière. L'OGC Nice avait écrasé son adversaire 6-1, grâce notamment à un Ben Arfa en état de grâce. Sans doute que les marine et blanc ont gardé ce douloureux souvenir dans un coin de leur tête et voudront laver l'affront.



Greg Zerbone