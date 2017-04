Nice - PSG en direct

Le Paris saint-Germain joue sa saison. Les coéquipiers de Marco Verratti se déplacent sur la Côte d'Azur avec une idée bien précise en tête, prendre les trois points. Un résultat négatif et le PSG perdrait définitivement espoir pour le titre. Monaco joue un jour avant et va tenter de mettre la pression sur Paris. Malgré tout, cela s'annonce compliqué pour les joueurs de la capitale qui affrontent une équipe Niçoise en grande forme et qui fait partie des vraies confirmations de la saison.



Au classement, le PSG est donc dauphin avec 80 points, tandis que le GYM est juste derrière avec 74 points. Ce match sera donc une rencontre au sommet entre le deuxième et troisième du championnat. Cette saison, Nice est intraitable à domicile avec 43 points pris en 17 journées. Les hommes de Lucien Favre n'ont pour le moment pas connu la défaite à l'Allianz Riviera. 13 victoires et 4 nuls. Malgré tout si le Paris Saint-Germain veut lutter pour conserver son titre jusqu'au bout, il faudra une victoire impérative.



L'OGC Nice peut donc arbitrer cette fin de championnat. Au niveau dynamique, les deux équipes sont dans une forme étincelante. Emery et ses joueurs ont pris 28 points sur 30 possibles depuis 10 journées. De son côté le GYM reste sur un total de 22 unités. Deux équipes en grande forme avec deux entraîneurs, Unai Emery-Lucien Favre qui ont été nommé tout récemment pour devenir le meilleur coach de la saison.





Cavani va devoir sortir le grand jeu



Dimanche soir, le meilleur buteur de la Ligue 1 fera face à une des meilleures défenses du championnat. L'homme aux 31 buts est prévenu et la charnière Dante et sûrement Paul Baysse ne le laissera pas augmenter son compteur buts.



L'occasion pour l'Uruguayen de prouver et montrer qu'il a réellement passé un cap au cours de la saison. Et pour ne pas faciliter la tâche des Aiglons, cette saison il a marqué 17 buts à l'extérieur soit 3 de plus qu'à domicile. C'est un véritable chasseur de ballons et se montre très réaliste devant la cage. Pour ce match le PSG sera privé de l'ancien Niçois, Hatem Ben Arfa, Krychowiak, Kurzawa, Augustin mais surtout du troisième meilleur passeur du club, Javier Pastore. Rappelons qu'au match aller, les Aiglons avaient fait 1-1 au parc des Princes.





Balotelli doit montrer l'étendue de son talent



Même si du côté Parisien on attend, Cavani avec impatience, pour les Niçois, c'est Mario Balotelli qui devra faire une grande performance. L'Italien est meilleur buteur de son club avec 13 réalisations, dont 11 à domicile. Il se sent bien à l'Allianz Riviera et marque plus de 2 buts par match. De quoi voir des belles actions dimanche face au PSG. Il sera également là pour enlever le syndrome de son équipe.



En effet, le GYM n'a plus battu , le Paris Saint-Germain ou fait un nul depuis 2012. Une motivation de plus pour Super Mario qui aura à coeur d'offrir une victoire de prestige à ses coéquipiers ainsi qu'à une Allianz Riviera pleine à craquer. L'attaquant pourra compter sur les trois meilleurs passeurs du 11 en la personne de Seri, Eysseric et Belhanda. On s'attend donc à un match au parfum européen dimanche soir sur la Côte d'Azur.



Greg Zerbone