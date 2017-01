Nice perd deux points

Nice a été tenu en échec sur sa pelouse par Metz (0-0) pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 et ne possède plus que 3 points d'avance sur le PSG qui s'est imposé à Rennes (0-1) et sur Monaco, qui peut s'emparer du siège de leader en cas de victoire à Marseille, ce soir (21h00).













Le 11 de départ des Aiglons #OGCNFCM pic.twitter.com/2Psxq3YNmW — OGC Nice (@ogcnice) 15 janvier 2017