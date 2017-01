Nice ne recrutera pas Sirigu

Salvatore Sirigu ne rejoindra pas Nice. C'est en tout cas ce qui ressort des déclarations de Jean-Pierre Rivère sur RMC. "J'entends parler de Sirigu. Mais on a quatre gardiens. J'entends des noms qui tombent de partout, mais l'OGC Nice n'est pas devenu riche. Si j'avais 10, 15, 20 millions à dépenser, je pense qu'on ferait un recrutement complémentaire au mercato d'hiver. Mais on n'a pas cet argent-là. On a un groupe de qualité sur lequel on va s'appuyer." Parti du PSG pour le FC Séville, le portier italien se contente d'un statut de doublure derrière Sergio Rico.