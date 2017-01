Nice ne recrutera pas Depay

Interrogé sur RMC, Jean-Pierre Rivère a évoqué le recrutement hivernal niçois. Le président des Aiglons annonce "un mercato très sage" avec "peut-être un ajustement ou deux." Le dirigeant azuréen en a profité pour mettre un terme à la piste menant à Memphis Depay, l'ailier néerlandais de Manchester United. "On l'a regardé, comme beaucoup de clubs, mais c'est extrêmement compliqué. Depay, ce n'est pas chaud du tout. C'est un dossier qui n'est pas dans nos moyens financiers. Vous avez un club qui l'a acheté un certain montant, qui souhaite le vendre. Quand on a regardé Depay, c'était dans une autre optique, qui n'est pas envisageable aujourd'hui. Il a été acheté très cher par Manchester United, ils veulent peut-être le vendre et on ne peut pas s'aligner sur ce genre de dossiers."