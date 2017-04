Nice - Nancy à 17h00

Samedi, 17 heures l'OGC Nice reçoit l'AS Nancy Lorraine pour le compte de la 33e journée de Ligue 1 du côté de l'Allianz Riviera. Une victoire et les Aiglons pourraient recoller avec le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco.

Nice part avec un net avantage samedi 17 h à domicile. Les hommes de Lucien Favre sont en grande forme en championnat, ils restent sur 9 matchs sans défaite en Ligue 1, la dernière victoire en date contre le LOSC de Lille il y a une semaine. Ce jour-là, Mario Balotelli en avait profité pour inscrire ses deux premiers buts à l'extérieur. Pour le reste il totalise pour le moment 12 réalisations, 10 à domicile. Il sera forcément un très gros danger pour la défense nancéienne qui pour le moment a encaissé 22 buts en déplacement cette saison.



Les rouges et noirs pourront compter sur leur public ainsi que cette stat: Nice mène 17 victoires à 3 dans les confrontations entre les deux équipes. Hormi, Pléa, Cyprien ou Paul Baysse blessés, le coach niçois pourra compter sur un effectif au complet, tout le contraire de l'ASNL qui devra faire sans son meilleur buteur à l'extérieur Youssef Aït Benasser (2 buts) ainsi que Badila et le jeune talent Maouassa.



Les joueurs de Pablo Correa auront à coeur de suivre l'exemple du stade Malherbe de Caen qui était venu chercher un point à l'Allianz Riviera il y a un mois. Nancy lutte pour ne pas descendre et le 11 lorrain reste sur une belle victoire 4-0 contre Rennes avec un doublé de Issiar Dia en grande forme. Lors du match aller, les rouges et blancs s'étaient inclinés 1-0 mais avaient mis en difficulté les azuréens. Samedi ils pourraient se donner de l'air en venant faire un résultat, eux qui sont 17e avec 31 points. Méfiance donc pour Balotelli et ses partenaires.



Greg Zerbone