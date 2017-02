Nice : Le héros du soir voulait arrêter le football

Auteur d'un doublé vendredi soir face à Montpellier (2-1), après 17 mois mois d'absence, Mickaël Le Bihan a affirmé revenir "de très loin" et avoir déjà pensé à "arrêter le football après ses blessures".

Le buteur des Aiglons n'a pas boudé son plaisir après la rencontre. "C'est fou, je me suis entraîné à l'Allianz Riviera et je me suis rendu compte que je revenais de très loin. Déjà, d'être de retour dans le groupe, j'étais très heureux. Il n'y a rien de plus beau que de marquer, c'est magnifique. J'avais déjà pensé à arrêter, car quand on est blessé autant de temps, on pense à tout. Ça a été très difficile mais désormais c'est du passé. Je suis revenu, je me sens bien et je suis très content", a confié le buteur et sauveur du soir au micro de Canal+.



