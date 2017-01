Nice à l'arrêt complet

Nice ne gagne plus après ce troisième match nul consécutif. Accroché par Bastia (1-1) lors de la 21e journée, malgré une supériorité numérique durant les 30 dernières minutes, Nice manque l'occasion de mettre la pression sur Monaco.





Les Corses mettent fin à une série de deux défaites. Grâce à ce partage des points, ils réalisent une bonne performance, en résistant aux assauts des coéquipiers de Mario Balotelli.



Les deux équipes se sont rendues but pour but lors de la première mi-temps. Bastia marque en premier par Prince Oniangué (15e) pour son premier match sous le maillot corse. Les Niçois réagissent et reviennent au score grâce à Arnaud Souquet (33e). En seconde période, la rencontre peut basculer à l'heure de jeu avec l'expulsion du Bastiais Yannick Cahuzac consécutive à deux avertissements en moins de dix minutes. Mais les Rouge et Noir ne réussiront pas à trouver la solution.