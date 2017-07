Nice : Jean-Pierre Rivère annonce des recrues

Dans les colonnes de L'Équipe, Jean-Pierre Rivère a fait le point sur le mercato niçois. Le président espère encore pouvoir conclure des arrivées:"Il devrait y avoir trois ou quatre arrivées et deux départs. On a l'objectif de finir le plus vite possible, mais des dossiers sont plus longs que d'autres. Je pense qu'on y arrivera, car les derniers devraient se conclure plus rapidement que l'an dernier", a-t-il confié au quotidien.