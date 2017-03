Nice et Rennes veulent garder le cap

Demain soir, 5 gros matchs pour le haut et le bas du classement. Un multiplex passionnant notamment avec les matchs Bastia - Saint-Étienne et Dijon-Nice.

BASTIA - SAINT-ÉTIENNE

-Lors du match aller (AS Saint-Etienne 1-0 SC Bastia J5), Romain HAMOUMA a inscrit le seul but du match sur un penaltyà la 93'.

-L'AS Saint-Etienne a perdu un seul de ses 13 derniers matchs face au SC Bastia, tous en Ligue 1 (10v, 2n, 1d le 2 mai 2015 : SCB 1-0 ASSE). L'ASSE a remporté les 3 derniers matchs (tous par un seul but d'écart).

-L'AS Saint-Etienne a perdu un seul de ses 6 derniers matchs à l'extérieur face au SC Bastia, tous en Ligue 1 (4v, 1n,1d le 2 mai 2015 : SCB 1-0 ASSE). L'ASSE a obtenu 5 clean sheets lors de ces 6 matchs.

-Le SC Bastia a reçu 7 cartons rouges lors de ses 8 matchs de Ligue 1 en 2017.

-Le SC Bastia a reçu 11 cartons rouges en Ligue 1 cette saison, c'est plus que toute autre équipe dans cette compétition.

Il avait reçu 10 cartons rouges en Ligue 1 la saison dernière, c'était également le total le plus élevé (à égalité

avec le Toulouse FC).

-Le SC Bastia est la dernière équipe qui n'a pas gagné en 2017 en Ligue 1.



DIJON - NICE

-Lors du match aller (OGC Nice 2-1 Dijon FCO J18), les deux équipes ont marqué sur penalty en première mi-temps (M.BALOTELLI 32' puis J. TAVARES 37'). Mario BALOTELLI a inscrit les deux buts de l'OGCN et Cédric VARRAULT a été expulsé (88').

-Le Dijon FCO a commis au moins 20 fautes lors de 3 matchs en Ligue 1 cette saison : SC Bastia en J11 (25 fautes), AS Nancy Lorraine en J13 (23 fautes) et OGC Nice en J18 (21 fautes).

-L'OGC Nice n'a perdu qu'un seul de ses 4 matchs face au Dijon FCO toutes compétitions confondues (1v, 1v aux tirs au buts, 1n, 1d). Cette défaite a eu lieu lors de son unique match à Gaston Gérard (DFCO 3-0 OGCN le 18 février 2012).

- Le Dijon FCO a perdu 4 de ses 5 derniers matchs en Ligue 1 (1v, 4d), il n'avait perdu aucun des 4 précédents (2v, 2n).

-Seuls le Dijon FCO, l'EA Guingamp et le FC Lorient ont perdu 8 matchs de Ligue 1 depuis la 13ème journée (8 défaites chacun).



METZ - RENNES

- Lors du match aller (Stade Rennais FC 1-0 FC Metz J11), Wesley SAID a inscrit son deuxième but de la saison en Ligue 1. Il n'a plus été décisif depuis cette journée dans cette compétition.

- Le Stade Rennais FC est invaincu face au FC Metz depuis le 13 avril 2002 (FCM 3-1 SRFC, en Ligue 1), soit 11 matchs (6v, 5n, tous en Ligue 1).

- Il y a eu 6 matchs nuls lors des 9 derniers matchs du FC Metz à domicile face au Stade Rennais FC, tous en Ligue 1 (1v FC Metz et 2v Stade Rennais FC).

- Le FC Metz est invaincu depuis 7 matchs à domicile en Ligue 1, sa plus longue série dans cette compétition depuis 2004 (8 matchs du 15 mai au 30 octobre 2004).

- Le FC Metz a marqué lors de ses 6 derniers matchs à domicile en Ligue 1. Il n'a plus marqué au cours de 7 matchs à domicile consécutifs depuis 2004 en Ligue 1 (7 matchs du 20 mars au 22 août 2004).



MONTPELLIER - GUINGAMP

- Lors du match aller (EA Guingamp 1-1 Montpellier Hérault SC J4), Morgan SANSON a ouvert le score pour le MHSC (11') avant que Marcus COCO n'égalise à la 36'.

- Le Montpellier Hérault SC est invaincu face à l'EA Guingamp toutes compétitions confondues depuis le 3 novembre 2006 (EAG 1-0 MHSC, en Domino's Ligue 2), soit 12 matchs (6v, 6n).

- Le Montpellier Hérault SC a perdu un seul de ses 15 matchs à domicile face à l'EA Guingamp toutes compétitions confondues (8v, 6n, 1d le 5 septembre 1997 : MHSC 2-3 EAG), dont aucun des 11 derniers (5v, 6n). Cette défaite est l'unique match dans lequel le MHSC a encaissé plus d'un but à domicile face à l'EAG.

- Le Montpellier Hérault SC n'a plus marqué au cours de 7 matchs consécutifs en Ligue 1 depuis 2014 (7 matchs du 10 janvier au matchs du 22 février 2014).

- Le Montpellier Hérault SC est invaincu à domicile contre les équipes bretonnes en Ligue 1 depuis le 4 décembre 2013 (Montpellier Hérault SC 0-2 FC Lorient), soit 9 matchs (7v, 2n). Le Montpellier Hérault SC joue 3 de ses 4 prochains matchs à domicile contre des équipes bretonnes.

- Steve MOUNIE a inscrit son 11ème but en 24 matchs de Ligue 1 cette saison, il avait inscrit 11 buts en 32 matchs de Domino's Ligue 2 la saison dernière.



CAEN - ANGERS

- Angers SCO a remporté ses deux matchs face au SM Caen cette saison (Angers SCO 2-1 SM Caen J6 et Angers SCO 3-1 SM Caen en Coupe de France le 1er février 2017). Angers SCO a ouvert le score les deux fois dans le premier quart d'heure.

- Angers SCO n'a perdu aucun de ses 4 derniers matchs face au SM Caen toutes compétitions confondues (3v, 1n). Il a remporté les 3 derniers, tous en inscrivant au moins 2 buts.

- Le SM Caen a perdu un seul de ses 12 matchs à domicile face à Angers SCO toutes compétitions confondues (9v, 2n, 1d le 7 mai 1994 : SM Caen 2-3 Angers SCO, en Ligue 1), dont aucun des 7 derniers (5v, 2n).

- Le SM Caen a obtenu 9 clean sheets lors de ses 12 matchs à domicile face à Angers SCO toutes compétitions confondues (22 buts inscrits, 5 buts encaissés).

- Le SM Caen n'a plus perdu après avoir ouvert le score depuis le 14 mars 2015 en Ligue 1 (FC Lorient 2-1 SM Caen), soit 29 matchs (24v, 5n dont 8v, 2n cette saison).

- Le SM Caen a ouvert le score 8 fois à domicile en Ligue 1 cette saison, il a pris 20 points (6v, 2n, 0d).

- Le SM Caen a remporté deux matchs consécutifs pour la première fois en Ligue 1 cette saison.