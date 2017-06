Nice et Lille reprennent l'entraînement

Ils sont les deux premiers clubs de Ligue 1 à reprendre l'entraînement ce lundi 19 juin. Nice est obligé de retourner très tôt sur les terrains pour préparer le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions qui se déroulera le 25 et 26 juillet et le 1er et le 2 août. Alors que le LOSC qui ne prépare pas une échéance européenne sera lui aussi de retour avec Marcelo Bielsa, fan des préparations pendant la trêve estival. Les Dogues vont passer des tests physiques et des examens médicaux lors de la première journée alors que l'entraînement collectif reprendra mercredi.