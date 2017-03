Nice enchaîne les pépins physiques

Décidément Nice n'a pas de chance. Les aiglons vont devoir se passer de deux joueurs supplémentaires. Après Pléa et Cyprien, c'est au tour de Remi Walter et de Paul Baysse de devoir déclarer forfait pour les matchs à venir et le déplacement à Nice.

Lors d'une conférence de presse, le coach azuréen Lucien Favre a révélé que le défenseur Paul Baysse allait manquer "six semaines" de compétition. L'ancien Brestois a ressenti une douleur musculaire. Touché au mollet, Rémi Walter loupera le déplacement à Nantes, samedi pour le compte de la 30e journée de Ligue 1.