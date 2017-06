Nice en concurrence avec Arsenal pour recruter un attaquant

Nice va absolument devoir se renforcer lors du prochain mercato pour compenser les départs et les blessures. Pour son attaque, les Aiglons veulent jouer un mauvais tour à Arsenal dans le dossier Henry Onyekuru.

D'après les informations du Daily Mail, Nice serait en concurrence avec Arsenal pour s'attacher les services de l'attaquant du KAS Eupen, 13e de la Jupiler Pro League. Henry Onyekuru est âgé de 19 ans et a réalisé une très belle saison avec son club, auteur de 24 buts et 9 passes décisives (41 matchs TTC). D'après le quotidien, Nice aurait déjà formulé une offre de 7,7 millions d'euros et possède un gros avantage sur Arsenal qui a des difficultés pour délivrer un permis de travail aux joueurs.