Nice : Dalbert veut quitter le club

D'après les informations de l'Équipe, l'Inter Mialn a fait une offre de plus de 10 millions d'euros mais le Gym a refusé cette proposition. Et d'après le quotidien, le joueur a assez mal pris ce départ avorté et pouvait même prétendre à 8 fois son salaire actuel de 30 000€. Le joueur dispose d'une clause libératoire de 25 millions d'euros et pour le moment Nice ne veut pas le laisser quitter le club.