Nice : Ben Arfa en plus de Saint-Maximin et Sneijder ?

Dans son édition du jour, L'Équipe évoque la possibilité que l'OGC Nice enregistre la signature d'Hatem Ben Arfa, d'ici la fin du mercato. Discrets depuis juin, les Aiglons passent la vitesse supérieure et, après Allan Saint-Maximin et Wesley Sneijder, l'arrivée du Parisien constituerait un gros coup. Le quotidien précise que ce dernier négocie actuellement son départ avec ses dirigeants et que "rien n'est fait".