Nice arrache les 3 points

L'OGC Nice a attendu les dernières minutes de la rencontre pour faire la différence face à Montpellier (2-1) en match décalé de la 27e journée de Ligue 1. L'essentiel est là pour les Niçois. Ils engrangent 3 points de plus et resteront au contact de l'AS Monaco et du Paris SG une journée de plus.

Mené rapidement au score après un but du Montpelliérain Steve Mounié (9e), Nice a attendu la seconde mi-temps pour revenir dans le match. C'est un doublé de Mickaël Le Bihan (68e et 86e) qui va tirer l'OGCN d'un mauvais pas. Vainqueur deux buts à un, Nice revient à hauteur de Monaco et prend trois points d'avance sur le Paris SG avant son déplacement à Marseille dimanche.



Montpellier, qui restait sur deux victoires consécutives, perd son deuxième match (en cinq rencontres) depuis la nomination de Jean-Louis Gasset sur la banc de touche.