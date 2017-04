Niang veut que Gomis reste

Arrivé en prêt de Swansea, Bafé Gomis réalise une très belle saison sur la pointe de l'attaque phocéenne. Quatrième meilleur buteur de Ligue 1, il possède ses propres fans dont Mamadou Niang. Ex-attaquant du club, il aimerait que Gomis reste.

"Bafé, je le connais très bien, je l'aime beaucoup. C'est un grand attaquant, il a fait parler son expérience à de nombreuses reprises et maintenu l'OM à flots. Il a aussi connu un coup de mou, mais c'est logique dans un club comme l'OM et encore plus grand quand on est le seul attaquant de pointe disponible. Il a serré les dents malgré la répétition des matchs. Il est dans une position délicate. Il ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Je sais qu'il a envie de rester, parce qu'il aime cette ville et ce club. Il l'a toujours dit, même quand il était à Saint-Étienne. C'est un enfant de la région, l'OM, c'est son club de cœur et ça se sent dans son implication cette saison. Il a souvent été critiqué à tort, mais il a su faire taire les critiques. J'espère vraiment qu'il va rester", a expliqué l'ex chouchou du Vélodrome dans les colonnes de la Provence.