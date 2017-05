Nasser est-il le problème du PSG ? VOTEZ

Le Paris Saint-Germain a connu un exercice 2016-2017, très compliqué. Le titre de champion de France qui lui échappe, éliminé après un fiasco à Barcelone en Ligue des Champions et devra donc se contenter d’une Coupe de la Ligue et normalement d’une Coupe de France. C’est donc le bilan le plus faible, depuis l’arrivée de QSI à la tête du club. Les joueurs et les entraîneurs ont changé, mais une personne reste à la tête du club, Nasser al-Khelaïfi. Et si c’était lui le problème ?