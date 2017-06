Nasser Al-Khelaïfi ouvre plusieurs dossiers chauds avec Jorge Mendes

Le PSG s'active sur le marché des transferts pour obtenir une équipe compétitive la saison prochaine. Et d'après Marca, Nasser Al-Khelaïfi s'est entretenu avec Jorge Mendes avant la finale de Ligue des Champions à Cardiff.

Le quotidien sportif espagnol annonce sur son site internet, ce lundi, que Nasser Al-Khelaïfi et le puissant Jorge Mendes se sont entretenus juste avant la finale de la Ligue des Champions à Cardiff, ce samedi, pour discuter du mercato du PSG.



D'après le journal, plusieurs noms ont été évoqués pour le PSG, James Rodriguez (25 ans, Real Madrid), Pepe (34 ans, Real Madrid). L'agent aurait proposé les services des deux joueurs pour Paris la saison prochaine. Pour James Rodrigues, le PSG devra débourser 75 M€ pour s'attacher les services du joueur. Le défenseur central du Real, est lui de son côté libre.



Les deux hommes ont aussi abordé le sujet Kylian Mbappé (18 ans, AS Monaco) qui n'est pas sous contrat avec l'agent mais dont l'influence avec les dirigeants de Monaco est grande.



Jorge Mendes a aussi gardé le contact avec Paris pour ses deux joueurs toujours sous contrat avec le club Angel Di Maria et Gonçalo Guedes. Le deuxième va bien rester au club, mais le premier pourrait connaître des envies de départ dans un grand club européen.





