Nasser Al-Khelaïfi opte pour la méthode Coué

Le président du Paris Saint-Germain est persuadé que son équipe conservera son titre sous la direction d'Unai Emery malgré son début de saison décevant.

La dernière fois que Nasser Al-Khelaïfi s'est livré ainsi, Laurent Blanc a sauté. Cette fois, le président du Paris Saint-Germain reprend la parole dans le Parisien, toujours au même endroit (le Royal Monceau) pour clamé sa "totale confiance" en son entraîneur Unai Emery. Ce qui est en général un mauvais signe pour l'entraîneur en place. Toutefois, Al-Khelaïfi se mettrait dans une position délicate s'il devait se déjuger dans les prochaines semaines. Il attribue les mauvais résultats du PSG, surtout au mois de décembre, à un problème de motivation des joueurs. "J'ai toujours dit que je faisais totalement confiance à Unai Emery. C'est l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe et il le serait resté même si nous avions perdu contre Lorient", affirme le dirigeant parisien. Le président qatari réfute le terme de crise, "un grand mot que les gens utilisent sans en connaître la signification". Il pointe d'abord la responsabilité de ses joueurs. Il est aussi persuadé que le PSG conservera son titre de champion (Paris pointe à cinq points de Nice) car il l'a "vu dans les yeux des joueurs" après la victoire parisienne sur Lorient (5-0). "Croyez-moi, ils ne veulent pas que ce titre leur échappe. Pour cela, il va falloir être plus concentré que jamais. Mais nous serons champions", ajoute-t-il.



A propos du prochain mercato, le président refuse de commenter la moindre piste. "Je l'ai souvent dit, nous avons de l'ambition, notre projet s'inscrit sur le long terme. Nous discutons avec Patrick Kluivert et le coach, pour voir de combien de joueurs il a besoin. Les médias annoncent beaucoup de recrues, je ne sais pas où ils vont chercher le budget !" Wolfsburg aurait donné son accord pour un transfert de Julian Draxler contre 36 millions d'euros.