Nantes veut rebondir, Dijon doit agir

Encore une lutte intense pour le maintien demain soir (20h00) avec quatre matchs au programme. Bastia essayera de sortir la tête de l'eau à Guingamp, Nantes voudra réagir après la défaite face à Monaco, sur la pelouse de Montpellier alors que le gros match de la soirée aura lieu entre Nancy et Lille. Dans le même temps Rennes affrontera Dijon.

Guingamp - Bastia

- L'EA Guingamp est invaincu à domicile face au SC Bastia en Ligue 1 (8v, 2n, 8 clean sheets).

- Depuis la 12ème journée de Ligue 1, seuls le SC Bastia et le Dijon FCO (14 points chacun) ont pris moins de points que l'EA Guingamp (15 points, comme le FC Lorient).

- L'EA Guingamp a remporté seulement 3 de ses 17 derniers matchs de Ligue 1 (3v, 6n, 8d), dont une seule victoire lors des 10 derniers matchs (1v, 3n, 6d).

- Le SC Bastia a reçu 12 cartons rouges en Ligue 1 cette saison, c'est plus que toute autre équipe dans cette compétition.

- Le SC Bastia est la seule équipe qui n'a remporté que 5 matchs en Ligue 1 cette saison (5v, 10n, 13d).

- Le SC Bastia est la dernière équipe qui n'a pas gagné en 2017 en Ligue 1.



Rennes - Dijon

- Le Dijon FCO a remporté son dernier match face au Stade Rennais FC (DFCO 3-0 SRFC en Ligue 1), il avait perdu les deux précédents, encaissant 5 buts lors de ces deux matchs (en Ligue 1 lors de la saison 2011/2012).

- Les joueurs du Stade Rennais FC marquent 52% de leurs buts du pied gauche, c'est le pourcentage le plus élevé en Ligue 1 cette saison.

- Le Stade Rennais FC a fait 7 matchs nuls lors de ses 10 derniers matchs de Ligue 1 (1v, 7n, 2d), c'est autant de matchs nuls que lors de ses 38 matchs précédents dans cette compétition (16v, 7n, 15d).

- Seuls le Dijon FCO et le FC Lorient ont perdu 9 matchs de Ligue 1 depuis la 13ème journée. Sur cette période, le Dijon FCO a pris seulement 13 points, le plus faible total dans cette compétition.

- Le Dijon FCO a encaissé 7 buts sur penalty en Ligue 1 cette saison, tous à l'extérieur. C'est le total le plus élevé à l'extérieur dans cette compétition.

- Le Dijon FCO a marqué lors de ses 8 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1, sa plus longue série dans cette compétition.



Nancy - Lille

Le LOSC est invaincu face à l'AS Nancy Lorraine depuis le 24 novembre 2007 (AS Nancy Lorraine 2-0 LOSC, en Ligue 1), soit 12 matchs (8v, 4n, tous en Ligue 1).

- Le LOSC a effectué au moins 30 centres dans un match de Ligue 1 cette saison face à deux équipes : Toulouse FC (J6 - 36 centres) et l'AS Nancy Lorraine (J8 - 30 centres).

- L'AS Nancy Lorraine a réussi seulement 60% de ses passes lors du match aller face au LOSC (LOSC 1-0 ASNL J8). C'est leur deuxième plus mauvais pourcentage cette saison (59% de passes réussies face au FC Lorient J4).

- L'AS Nancy Lorraine n'a inscrit aucun but lors de 17 matchs de Ligue 1 cette saison, c'est le total le plus élevé dans cette compétition.

- L'AS Nancy Lorraine n'a inscrit aucun but lors de ses 3 derniers matchs à domicile en Ligue 1, c'est la plus longue série en cours dans cette compétition.

- L'AS Nancy Lorraine tente 9,8 dribbles par match, c'est la moyenne la plus faible en Ligue 1 cette saison.



Montpellier - Nantes

- Le FC Nantes a remporté ses deux matchs face au Montpellier Hérault SC cette saison (1v en Coupe de la Ligue et 1v en Ligue 1), il avait perdu les 3 précédents (tous en Ligue 1).

- Le Montpellier Hérault SC a perdu un seul de ses 13 derniers matchs à domicile face au FC Nantes toutes compétitions confondues (9v, 3n, 1d le 1er mai 1999 : MHSC 1-2 FCN, en Ligue 1), dont aucun des 8 derniers (6v, 2n).

- Le Montpellier Hérault SC a marqué lors de ses 7 derniers matchs de Ligue 1, c'est sa plus longue série dans cette compétition depuis 2014 (7 matchs du 10 janvier au 22 février 2014).

- Le Montpellier Hérault SC a marqué lors de ses 7 derniers matchs à domicile en Ligue 1, c'est sa plus longue série dans cette compétition depuis 2014/2015 (9 matchs du 13 décembre 2014 au 19 avril 2015).

- Seules deux équipes ont inscrit plus d'un but au Stade de la Mosson face au Montpellier Hérault SC en Ligue 1 cette saison : le SM Caen (MHSC 3-2 SMC J9) et l'AS Monaco (MHSC 1-2 ASM J24).

- Le Montpellier Hérault SC remporte 23,5 duels aériens par match, seul le SM Caen (23,6) a une moyenne plus élevée en Ligue 1 cette saison.



NICOLAS PELLETIER