Nantes - OM à 17h00

C'est le choc de cette 2e journée de Ligue 1, ce samedi après-midi à 17h00, l'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du FC Nantes. Après une belle victoire face à Dijon (3-0), Marseille doit enchaîner pour garder la confiance.





Contrairement à l'OM, Claudio Ranieri n'a pas le droit à l'erreur ce samedi après-midi face à l'Olympique de Marseille. Devant le public de la Beaujoire, les Canaris vont devoir réagir pour ne pas déjà tomber dans les profondeurs du classement de la Ligue 1 et pour montrer aussi que ce début de recrutement est prometteur.



En face, l'OM va vouloir garder la forme et affronte peut-être les hommes de Claudio Ranieri au meilleur moment de la saison. Après une belle victoire face à Dijon, dimanche dernier 3-0, le club phocéen veut montrer qu'il faudra compter sur lui pour cette nouvelle saison. Après un recrutement très prometteur et même si Germain n'a pas marqué N'jie s'est illustré avec un doublé. D'après certaines informations, Amavi pourrait être titulaire dès samedi face à Nantes.