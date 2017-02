Nantes-Dijon en direct

Le FC Nantes reçoit Dijon pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1. Un déplacement qui peut permettre aux Dijonnais de se donner de l’air avec la zone rouge et réagir après la claque reçue à domicile la semaine dernière face à Lyon. En face, Nantes voudra rester sur la bonne dynamique de deux matchs sans défaite.





Dijon doit réagir ! La défaite la semaine dernière face à Lyon en championnat, a été compliquée pour les hommes de Olivier Dall'Oglio. Enfoncé à la 17 ème place au classement de la Ligue 1, le match de ce soir est parfait pour une réaction des joueurs. Un déplacement à Nantes qui reste sur deux bons matchs, sera une rencontre qui peut permettre en cas de victoire, de prendre 3 points d'avance sur le barragiste, Nancy (27 points). Pour ce match le coach devra composer avec plusieurs absences. "Marvin Martin a une douleur en haut du quadriceps au niveau du psoas. Ce n'est pas bien méchant, mais ça l'a obligé à arrêter l'entraînement. Pierre Lees-Melou, suite à sa blessure aux ischio-jambiers, reprendra la semaine prochaine, mais il faudrait qu'il ait 2-3 entraînements dans les jambes pour Nice", a expliqué le technicien du DFCO. Du côté des retours ils sont pas nombreux, "On récupère Fred Sammaritano, avec une petite douleur au dos, mais il arrive à s'entraîner. Il sera certainement avec le groupe. Vincent Rüfli revient de suspension". Des joueurs qui devront absolument ramener un bon résultat de ce déplacement pour ne pas voir les concurrents direct s'envoler au classement.







Nantes : Pour garder la bonne dynamique





Une victoire contre Marseille et un match nul face à Metz, les joueurs de Sergio Conceicao devront confirmer ces résultats ce soir à la maison. Depuis l'arrivée du nouveau coach, Nantes va beaucoup mieux dans le jeu, dans le vestiaire mais aussi au classement. 13ème avec 30 points, le maintien en Ligue 1 est presque assuré pour la fin de saison. Mais Nantes veut viser plus haut et aller chercher le TOP 10. Possible, mais pour réaliser cet objectif, il faudra garder la bonne dynamique actuelle ce soir face à Dijon. Le coach du FC Nantes devra faire sans Koffi Djidji, qui ne jouera pas ce vendredi avec Nantes contre Dijon. Touché lui aussi à un genou, Sergio Oliveira est également forfait pour la rencontre. L'attaquant burkinabé Préjuce Nakoulma figure bien dans le groupe nantais et devrait effectuer sa première apparition avec les Canaris, à La Beaujoire, mais ne sera pas titulaire. Sergio Conceiçao a annoncé qu'un joueur débuterait un match, "Yacine Bammou jouera demain", a affirmé l'entraîneur nantais, ce jeudi en conférence de presse. Bammou et ses coéquipiers, pour intégrer le TOP 10, devront absolument gagner à domicile avant de connaître les autres résultats du week-end. 33 points en cas de victoire, synonyme de maintien en Ligue 1.







Les groupes





Nantes FC



Les 20 joueurs retenus par le coach pour la venue du @DFCO_Officiel, demain (19h) ! #FCNDFCO





DFCO

Leroy, Reynet – Abdelhamid, Rüfli, Haddadi, Lang, Lotiès, Varrault, Bouka Moutou – Amalfitano, Balmont, Belmonte, Kwon, Sammaritano,Bela – Diony, Tavares, Rivière

Blessés : Abeid (ischio-jambiers), Lees-Melou (ischio-jambiers), Chafik (adducteurs), Martin (psoas)

Suspendu : Marié

Choix de l'entraîneur : Allain, Rosier, Sarrabayrouse, Bahamboula





Pourquoi un vendredi à 19h ?

La préfecture de Loire-Atlantique a décalé Nantes-Dijon, initialement prévu samedi, à ce vendredi (19h) à cause d'une manifestation d'opposition à Marine Le Pen.



