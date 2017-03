Nancy joue gros ce soir face à Guingamp

L'AS Nancy Lorraine se déplace ce soir (19h00 - BeInSports 2) sur la pelouse de l'En Avant Guingamp pour l'ouverture de cette 31ème journée de Ligue 1. Un match très important pour les hommes de Pablo Correa qui devront au minimum ramener un nul pour ne pas tomber dans la zone de relégation.

Ce n'est pas le match le plus sexy de la saison en Ligue 1, mais c'est une rencontre très importante pour le sprint final de l'AS Nancy Lorraine. Nancy devra absolument ramener au minimum un match nul en Lorraine pour ne pas tomber dans la zone de relégation (19ème et 20ème place) à la fin de cette 31ème journée.



La trêve internationale est arrivée au bon moment pour les hommes de Pablo Correa, la défaite face à Lorient, à domicile, lors de la 30ème journée (2-3), avait fait du mal au moral du groupe. Nancy est un peu l'équipe mystère de ce championnat de France, capable du meilleur comme du pire. Les Nancéiens n'ont pas gagné en Ligue 1 depuis le 05 février dernier et la victoire (0-2) face à Nantes. C'est donc une équipe avec des doutes qui arrivera en Bretagne pour essayer de sonner la mobilisation générale. Le président Jacques Rousselot s'était emporté après le match face à Lorient, une victoire ce soir pourrait permettre de retrouver une envie et un esprit de la gagne qui n'est plus présent dans le groupe.



Un calendrier compliqué pour la fin de saison

Nancy est actuellement en position de barragiste, possède trois points de plus que les deux relégables, qui de leur côté évolueront à domicile avec Bastia qui recevra Lille (14e) et Lorient contre Caen (16e).Un bon résultat sera très important face à Guingamp pour lancer la fin du championnat avec des gros match pour l'ASNL. Marseille, Monaco, Saint-Étienne et Nice seront les quatre étapes importantes pour la fin de saison. Le club qui a fêté ses 50 ans il y a quelques jours devra donc soulever des montagnes pour espérer rester en Ligue 1 à l'issue de la saison.



Le coach de l'ASNL, sera privée de plusieurs éléments pour le voyage à Guingamp, ce vendredi en ouverture de la 31e journée. Benoît Pedretti est suspendu, alors que Youssef Aït Bennasser et Serge N'Guessan sont blessés. Anthony Koura et Loïc Puyo réintègrent le groupe. En face, Guingamp veut gérer sa fin de saison et terminer dans la première partie du classement. L'entraîneur guingampais Antoine Kombouaré pourra composer contre Nancy sur l'attaquant Alexandre Mendy, de retour après son absence pour cause de maladie. En revanche, il sera encore privé du milieu offensif Nicolas Benezet, victime d'un claquage à la cuisse début mars.



NICOLAS PELLETIER