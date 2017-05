Nancy et Bastia relégués, Lorient barragiste, Marseille européen

La dernière journée de Ligue 1 fut complètement folle. Lutte pour l'Europe et le maintien se seront mêlés jusque dans les ultimes secondes. Nancy, malgré une belle victoire contre Saint-Etienne (2-0) est relégué avec Bastia, battu à Marseille (1-0). Longtemps mené sur sa pelouse, Lorient arrache finalement le nul de l'espoir contre Bordeaux (1-1). Les Merlus devront disputer un barrage pour se maintenir. L'OM est assuré de disputer l'Europe. Mais le résultat le plus fou de la soirée, c'est sans nul doute le nul du maintien arraché dans le temps additionnel par Caen au Parc des Princes (1-1) ! Autres résultats : Dijon se maintient en prenant un dernier point à Toulouse (0-0), Monaco termine la saison par une victoire 3-2 à Rennes, Lyon et Nice font le show (3-3), Lille bat Nantes (3-0), Guingamp bat Metz (1-0) et Angers bat Montpellier (2-0).