Nabil Dirar veut quitter Monaco

Le champion de France de Ligue 1, va perdre plusieurs éléments lors de ce mercato d'été. Nabil Dirar va normalement quitter l'ASM, cet été, le joueur rêve d'évoluer en Angleterre.

C'est une information RMC Sport qui affirme que Nabil Dirar veut quitter l'AS Monaco lors du prochain mercato. Le joueur de 31 ans est sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2019 et auteur d'une assez bonne saison avec le club de la Principauté, même si ce n'est pas un joueur indiscutable de l'effectif monégasque.



D'après RMC Sport, le joueur rêve du championnat anglais et va donc rencontrer ses dirigeants dans les semaines qui arrivent pour parler de son avenir. "C'est vrai, Nabil veut partir", confirme un proche du joueur à RMC Sport. "Il a prouvé cette saison qu'il était compétitif, qu'il avait encore les crocs. Quitter Monaco sur un titre, après avoir vécu la Ligue 2 et près de 5 saisons intenses, c'est aujourd'hui son souhait. Il estime que c'est le bon moment."