Munir convoité par Marseille et Lyon





Comme l'a expliqué ce matin Sport, Andoni Zubizarreta aurait coché le nom de Munir comme priorité. Le joueur espagnol évoluait cette saison au FC Valence et serait ok pour rejoindre la Ligue 1. Marseille pourrait donc l'accueillir et les relations de Zubi avec le FC Barcelone pourraient s'avérer clés dans le dossier. Un deuxième club français est aussi sur les rangs et il s'agit de l'Olympique Lyonnais qui pourrait tenter de le faire venir en lieu et place d'Alexandre Lacazette.