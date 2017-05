Multiplex de la dernière journée de Ligue 1

Dernière journée de Ligue 1 avec plusieurs matchs importants dans la course à l'Europe et celle au maintien tels que OM-Bastia, Lorient-Bordeaux et PSG-Caen.























Angers SCO - Montpellier Hérault SC

Angers : 13ème - 43 pts - (-11) CHIFFRES À DOMICILE : 15ème / 26 Pts

Montpellier : 15ème - 39 pts - (-16) CHIFFRES À L'EXTÉRIEUR : 18ème / 10 pts



Les Angevins ont réussi l'exploit de s'imposer à Nice (0-2) ce qu'aucune équipe n'avait encore fait jusque la semaine dernière. Ils sont donc 13èmes (43 pts) et voudront bien finir devant leur public. Le MHSC vient d'enchainer 4 défaites, avec la dernière face à l'OL (1-3). Le MHSC est à la 15e place (39 pts).



Stade Rennais FC - AS Monaco

Stade Rennais : 9ème - 50 pts - (-05) CHIFFRES À DOMICILE : 7ème / 36 Pts

Monaco : 01e - 92 pts - (+75) CHIFFRES À L'EXTÉRIEUR : 2ème / 40 pts



9e (50 pts) le Stade Rennais ne joue plus rien dans cette fin de saison. Un bon parcours au Roazhon Park (10 succès, 6 nuls, 2 défaites). Objectif, réaliser l'exploit face à Monaco, le nouveau champion de France, depuis mercredi. Avec une 11e victoire consécutive en ligue 1 qui égale le record bordelais de 2009.



AS Nancy Lorraine - AS Saint-Etienne

Nancy : 20ème - 32 pts - (-25) CHIFFRES À DOMICILE : 20ème / 20 Pts

ASSE : 08ème - 50 pts - (+01) CHIFFRES À L'EXTÉRIEUR : 8ème / 20 pts



L'ASNL dernier de la Ligue 1, doit absolument s'imposer face à l'ASSE pour cette dernière journée de Ligue 1. L'objectif de la victoire est très important pour garder l'espoir de disputer un barrage la semaine prochaine face au 3e de Ligue 2. 8e avec 50 pts le club du Forez n'a marqué que 16 buts en 17 déplacements (5 victoires, 5 nuls, 7 défaites)



Olympique Lyonnais - OGC Nice

OL : 04ème - 66 pts - (+29) CHIFFRES À DOMICILE : 5ème / 36 Pts

OGCN : 03ème - 77 pts - (+27) CHIFFRES À L'EXTÉRIEUR : 3ème / 31 pts



LOSC - FC Nantes

LOSC : 12ème - 43 pts - (-10) CHIFFRES À DOMICILE : 19ème / 21 Pts

NANTES : 07ème - 51 pts - (-11) CHIFFRES À L'EXTÉRIEUR : 6ème / 23 pts



EA Guingamp - FC Metz

Guingamp : 10ème - 47 pts - (-8) CHIFFRES À DOMICILE : 06ème / 36 Pts

Metz : 14ème - 43 pts - (-32) CHIFFRES À L'EXTÉRIEUR : 11ème / 15 pts



Toulouse FC - Dijon FCO

Toulouse : 11ème - 43 pts - (-4) CHIFFRES À DOMICILE : 10ème / 29 Pts

Dijon : 16ème - 36 pts - (-12) CHIFFRES À L'EXTÉRIEUR : 20ème / 09 pts



Les Violets n'ont remporté qu'un seul de leurs 11 derniers matchs de championnat (4 défaites, 6 nuls) et restent sur 5 matchs sans succès (2 nuls, 3 défaites). En face, Dijon est dans une bonne position pour obtenir son maintien dans l'élite du football français. Avant cette dernière journée le DFCO occupe la 16e place de la Ligue 1, un petit point devant le 18e et barragiste. Mais attention, le club possède un bilan catastrophique à l'extérieur (1 victoire, 6 nuls, 11 défaites).





