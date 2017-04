Multiplex 34e journée : Lorient et Dijon n'ont pas le droit à l'erreur, Bordeaux veut toucher l'Europe face à Bastia

Un multiplex très intéressant ce soir avec Bordeaux qui reçoit Bastia et veut mettre la pression sur Lyon ou encore le match de la peur entre Lorient et Metz.























Girondins de Bordeaux - SC Bastia :

- Le SC Bastia n'a perdu aucun de ses 6 derniers matchs face aux Girondins de Bordeaux, tous en Ligue 1 (2v, 4n). Les deux équipes se sont quittées sur un score de 0-0 à la mi-temps lors des 4 dernières confrontations.

- Les Girondins de Bordeaux ont perdu seulement 2 de leurs 33 matchs à domicile face au SC Bastia en Ligue 1 (22v, 9n, 2d), dont aucun des 6 derniers (2v, 4n).

- Les Girondins de Bordeaux ont pris 52 points en Ligue 1 cette saison, soit deux points de plus qu'en 38 journées la saison dernière.

- Les Girondins de Bordeaux ont pris au moins 50 points lors des 12 dernières saisons de Ligue 1.

- Les Girondins de Bordeaux ont remporté 14 victoires en Ligue 1 cette saison, soit deux de plus qu'en 38 journées la saison dernière.

- Seuls le Paris SG (38 points), l'AS Monaco (35 points) et l'OGC Nice (29 points) ont pris plus de points en Ligue 1 que les Girondins de Bordeaux (27 points) depuis le début de la phase retour. Ce sont les 3 équipes contre lesquelles les Girondins ont concédé leurs 3 défaites dans cette compétition en 2017.

- Les Girondins de Bordeaux ont déjà pris plus de points en Ligue 1 depuis le début de la phase retour (27 points en 14 matchs) que lors de la phase aller (25 points en 19 matchs).



SM Caen - FC Nantes :

- Le FC Nantes a remporté 5 de ses 7 derniers matchs face au SM Caen toutes compétitions confondues (3v, 2d en Ligue 1 et 2v en Domino's Ligue 2).

- Le FC Nantes a remporté ses 3 derniers matchs à l'extérieur face au SM Caen toutes compétitions confondues (2v en Ligue 1 et 1v en Domino's Ligue 2). Il avait perdu les 3 précédents (2d en Ligue 1 et 1d en Domino's Ligue 2).

- Le FC Nantes a perdu seulement 4 de ses 12 matchs à l'extérieur face au SM Caen en Ligue 1 (4v, 4n, 4d), dont seulement 2 défaites lors des 9 derniers (3v, 4n, 2d).

- Lors du match aller (FCN 1-0 SMC J17), Emiliano SALA a marqué le seul but du match à la 65ème minute.

- C'est la première fois que le SM Caen (56) encaisse plus de 55 buts depuis son retour en Ligue 1 (saison 2014/2015).

- Le SM Caen n'a remporté aucun de ses 6 derniers matchs de Ligue 1 (2n, 4d), sa plus longue série sans victoire cette saison.

- Le SM Caen n'a obtenu aucun clean sheet lors de ses 6 derniers matchs de Ligue 1, c'est sa plus longue série de matchs sans clean sheet dans cette compétition cette saison.

- Le SM Caen a perdu 5 de ses 6 derniers matchs à domicile en Ligue 1 (1v, 5d), il n'avait perdu aucun des 5 précédents (3v, 2n).

- Ivan SANTINI a marqué 13 buts en Ligue 1 cette saison, le total le plus élevé pour un joueur du SM Caen sur une même saison dans cette compétition depuis Youssef EL ARABI (17 buts) lors de la saison 2010/2011.



Dijon FCO - Angers SCO :

- Angers SCO est invaincu face au Dijon FCO depuis le 17 août 2004 toutes compétitions confondues (Dijon FCO 1-0 Angers SCO en Domino's Ligue 2), soit 16 matchs (8v, 8n).

- Angers SCO n'a perdu aucun de ses 7 derniers matchs à l'extérieur face au Dijon FCO, tous en Domino's Ligue 2 (3v, 4n). Les 2 équipes se sont quittées sur un match nul au cours de 4 des 5 derniers matchs (SCO 1v).

- Lors du match aller (SCO 3-1 DFCO J4), le Dijon FCO a ouvert le score à la 8ème minute (Frédéric SAMMARITANO) avant d'encaisser 3 buts (15ème Famara DIEDHIOU, 67ème Cheikh NDOYE et 75ème Karl TOKO EKAMBI). Billy KETKEOPHOMPHONE (SCO - 34ème) et Jordan MARIE (DFCO - 51ème) ont été expulsés.

- Le Dijon FCO a inscrit 41 buts en Ligue 1 cette saison, c'est plus que lors de sa première saison dans cette compétition (38 buts en 2011/2012).

- Le Dijon FCO n'a remporté aucun de ses 8 derniers matchs en Ligue 1 (2n, 6d), il a égalé sa plus longue série de matchs sans victoire dans cette compétition cette saison (8 matchs du 29 octobre au 18 décembre 2016).

- Le Dijon FCO n'a remporté aucun de ses 8 derniers matchs en Ligue 1 (2n, 6d), c'est la plus longue série en cours dans cette compétition.

- Le Dijon FCO a obtenu un seul clean sheet lors de ses 12 derniers matchs de Ligue 1 (DFCO 2-0 SM Caen J25), aucun lors des 8 derniers.

- Le Dijon FCO a encaissé au moins un but lors de ses 8 derniers matchs en Ligue 1, c'est la deuxième plus longue série en cours dans cette compétition (FC Nantes - 13 matchs sans clean sheet).



LOSC - EA Guingamp :

- L'EA Guingamp et le LOSC vont se rencontrer pour la 20ème fois en Ligue 1 : EAG 7v, 6n, LOSC 6v. L'EA Guingamp n'a perdu aucune des 3 dernières confrontations dans cette compétition (1v, 2n).

- Le LOSC a réussi à inscrire plus d'un but face à l'EA Guingamp une seule fois en 19 matchs de Ligue 1 (LOSC 2-1 EAG le 21 septembre 2002), aucune fois lors des 10 dernières confrontations.

- L'EA Guingamp a perdu seulement 3 de ses 9 matchs à l'extérieur face au LOSC en Ligue 1 (3v, 3n, 3d).

- Lors du match aller (EAG 1-0 LOSC J9), Sloan PRIVAT a inscrit le seul but du match sur une passe décisive de Jimmy BRIAND (32ème).

- Le LOSC n'avait plus concédé 16 défaites en Ligue 1 depuis la saison 2002/2003 (16 défaites en 38 matchs).

- Le LOSC a concédé 16 défaites en 33 matchs de Ligue 1 cette saison, il avait concédé 8 défaites en 38 matchs la saison dernière.

- Le LOSC n'a gagné aucun de ses 7 derniers matchs à domicile en Ligue 1, c'est sa deuxième plus longue série dans cette compétition (10 matchs du 14 avril au 2 octobre 1993).



FC Lorient - FC Metz :

- L'OGC Nice a perdu seulement 3 de ses 16 derniers matchs contre le Toulouse FC toutes compétitions confondues (10v, 3n, 3d). L'OGCN a remporté 4 des 5 derniers (4v, 1d).

- Le Toulouse FC a remporté son dernier match à domicile face à l'OGC Nice en Ligue 1 (TFC 2-0 OGCN le 28 novembre 2015). Il n'a plus gagné 2 fois consécutivement à domicile face à l'OGCN dans cette compétition depuis la fin des années 1980 (3v lors des saisons 1986/1987, 1987/1988 et 1988/1989).

- DANTE (3 passes décisives) est impliqué sur 3 buts en Ligue 1 cette saison, dont 2 lors du match aller contre le Toulouse FC (OGCN 3-0 TFC J16). Il a délivré 2 passes décisives aux 23ème et 26ème minutes lors de ce match.

- Le Toulouse FC n'a cadré aucun tir lors de 2 matchs de Ligue 1 cette saison : OGC Nice 3-0 Toulouse FC (J16) et Toulouse FC 0-0 Stade Rennais FC (J30).

- Le Toulouse FC a concédé au moins 12 défaites lors des 8 dernières saisons de Ligue 1. Sa dernière saison à moins de 12 défaites remonte à la saison 2008/2009 (6 défaites).

- Le Toulouse FC a perdu 2 de ses 11 derniers matchs en Ligue 1 (3v, 6n, 2d), ce sont les seuls matchs au cours desquels il a encaissé plus d'un but.

- Le Toulouse FC n'a perdu aucun de ses 5 derniers matchs à domicile en Ligue 1 (2v, 3n), c'est sa plus longue série dans cette compétition cette saison.

- Le Toulouse FC a obtenu deux clean sheets consécutifs à domicile pour la première fois en Ligue 1 cette saison



