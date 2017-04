Multiplex 31e journée : Nantes pour retrouver le Top 10, Lorient pour confirmer

En raison de la finale de la Coupe de la Ligue, le multiplex Ligue 1 a lieu ce dimanche à 17h00. Présentation des trois rencontres en quelques statistiques.













Lorient - Caen



- Le SM Caen a remporté son dernier match face au FC Lorient (SMC 3-2 FCL J1), il avait perdu les 3 précédents (tous en Ligue 1).

- Le FC Lorient a perdu un seul de ses 6 matchs à domicile face au SM Caen en Ligue 1 (2v, 3n, 1d), dont aucun des 3 derniers (2v, 1n).

- Lors du match aller (SMC 3-2 FCL J1), Benjamin MOUKANDJO a inscrit un doublé dans les 20 premières minutes (5' et 19') avant que Ronny RODELIN (32') et Ivan SANTINI (43' et 87') inscrivent les 3 buts du SM Caen. Zargo TOURE (FCL) a été expulsé à la 26'. C'est la seule victoire du SM Caen après avoir concédé l'ouverture du score en Ligue 1 cette saison.

- Le FC Lorient, 61 buts encaissés, est la plus mauvaise défense de Ligue 1 cette saison. Depuis le FC Mulhouse en 1982/1983 (64 buts encaissés après 30 journées), seul l'ESTAC Troyes avait encaissé plus de 60 buts après 30 journées de Ligue 1 (68 buts encaissés en 2015/2016).

- C'est seulement la 2ème fois que le FC Lorient (61 buts encaissés) encaisse au moins 60 buts au cours d'une saison de Ligue 1 (64 buts encaissés, saison 2001/2002).

- Le FC Lorient n'a obtenu que 3 clean sheets en Ligue 1 cette saison, c'est le total le plus faible dans cette compétition.

- Le FC Lorient n'a plus remporté 2 matchs consécutifs en Ligue 1 depuis plus d'un an (2 victoires les 20 et 27 février 2016).



Montpellier Hérault SC - Toulouse FC

- Les 9 dernières confrontations entre le Montpellier Hérault SC et le Toulouse FC ont un bilan de : 3v MHSC, 3n, 3v TFC (toutes en Ligue 1). Sur cette période, aucune des deux équipes ne s'est imposée à l'extérieur.

- Le Montpellier Hérault SC a perdu un seul de ses 11 derniers matchs à domicile face au Toulouse FC (7v, 3n, 1d, tous en Ligue 1), dont aucun des 7 derniers (4v, 3n).

- Lors du match aller (TFC 1-0 MHSC J15), Issiaga SYLLA a inscrit le seul but du match à la 19' minute.

- Le Montpellier Hérault SC a perdu 9 de ses 16 derniers matchs en Ligue 1 (5v, 2n, 9d), c'est autant de défaites que lors de ses 29 matchs précédents dans cette compétition (10v, 10n, 9d).

- Le Montpellier Hérault SC n'a remporté aucun de ses 4 derniers matchs en Ligue 1 (1n, 3d), il avait remporté 3 des 4 précédents (3v, 1d).

- Le Montpellier Hérault SC n'a plus perdu 3 matchs consécutifs en Ligue 1 depuis plus d'un an (4 défaites consécutives du 18 décembre 2015 au 23 janvier 2016)

- Le Toulouse FC n'a inscrit aucun but lors de 8 de ses 12 derniers matchs de Ligue 1.

- Depuis sa victoire face au SC Bastia (TFC 4-1 SCB J25), le Toulouse FC n'a inscrit qu'un seul but en 5 matchs de Ligue 1 (but du défenseur Christopher JULLIEN face au LOSC en J28).

- Le Toulouse FC a remporté seulement 2 de ses 13 derniers matchs de Ligue 1 (2v, 6n, 5d), ce sont les deux matchs au cours desquels il a inscrit plus d'un but.

- Seul Darmstadt (4 - Bundesliga) a inscrit moins de buts à l'extérieur que le Toulouse FC (5) dans les cinq grands championnats européens cette saison.



FC Nantes - Angers SCO

Le derby FC Nantes - Angers SCO, prévu dimanche 2 avril (17h00) et comptant pour la 31e journée de Ligue 1 à La Beaujoire, sera très important pour Nantes qui en cas de victoire peut retrouver le TOP 10 de la Ligue 1. Il faudra faire attention à cette équipe du SCO Angers qui reste dans une bonne dynamique, actuellement 9ème du championnat.



CHIFFRES À DOMICILE DU FC NANTES

Position : 16ème

Points : 19 points

Victoires : 5

Nuls : 4

Défaites : 6

Série P-G-G-N



NP-LFP