Multiplex 30e journée : Bordeaux et Guingamp en embuscade

Multiplex Ligue 1 ce soir sur Sport.fr. Bordeaux affrontera Montpellier, Rennes se déplace à Toulouse, Nancy reçoit Lorient et Guingamp est à Angers.



















Bordeaux - Montpellier

-Le Montpellier Hérault SC a remporté son dernier match face aux Girondins de Bordeaux (MHSC 4-0 Girondins J18). Il n'avait remporté aucune des 7 confrontations précédentes, toutes en Ligue 1 (2n, 5d).

- Les Girondins de Bordeaux ont marqué au cours de 14 de leurs 15 matchs toutes compétitions confondues en 2017 (9v, 3n, 3d). Seul le Paris SG a obtenu un clean sheet lors de ces matchs (Girondins 0-3 Paris SG J25).

- Les Girondins de Bordeaux ont remporté seulement 2 de leurs 8 derniers matchs à domicile en Ligue 1 (2v, 3n, 3d).

- Le Montpellier Hérault SC a ouvert le score 7 fois à l'extérieur en Ligue 1 cette saison, il n'a remporté qu'un seul de ces 7 matchs (1v, 2n, 4d).

- Le Montpellier Hérault SC a perdu 8 de ses 15 derniers matchs en Ligue 1 (5v, 2n, 8d), c'est autant de défaites que lors de ses 28 matchs précédents dans cette compétition (10v, 10n, 8d).

- Steve MOUNIE a marqué lors de ses 6 dernières titularisations en Ligue 1 (7 buts au total).



Toulouse - Rennes

- Il n'y a eu qu'un seul match nul lors des 16 dernières confrontations entre le Toulouse FC et le Stade Rennais FC toutes compétitions confondues (8v SRFC, 1n, 7v TFC), aucun lors des 9 dernières (5v SRFC et 4v TFC).

- Le Toulouse FC a inscrit 29 buts à domicile en Ligue 1 cette saison, son total le plus élevé après 29 journées depuis son retour dans cette compétition (2003/2004).

- Le Toulouse FC a inscrit 84% de ses buts à domicile en Ligue 1 cette saison (27 buts sur 32), le pourcentage le plus élevé dans les 5 grands championnats européens.

- Les remplaçants du Stade Rennais FC ont inscrit 10 buts en Ligue 1 cette saison, seuls les remplaçants de l'AS Monaco en ont inscrit plus (11).

- Wesley SAID a inscrit les 2 derniers buts du Stade Rennais FC en Ligue 1, les 2 en entrant en cours de match.

- Le Stade Rennais FC a fait 7 matchs nuls en Ligue 1 en 2017, c'est le total le plus élevé dans les cinq grands championnats européens.



Nancy - Lorient

- L'AS Nancy Lorraine a perdu seulement 2 de ses 8 derniers matchs face au FC Lorient (4v, 2n, 2d, tous en Ligue 1).

- L'AS Nancy Lorraine a perdu un seul de ses 11 derniers matchs à domicile face au FC Lorient toutes compétitions confondues (6v, 4n, 1d le 7 avril 2007 en Ligue 1 : ASNL 0-1 FCL), dont aucun des 6 derniers (4v, 2n, tous en Ligue 1).

- Seuls Empoli (15) et Darmstadt (17) ont inscrit moins de buts que l'AS Nancy Lorraine (19, comme Middlesbrough) dans les cinq grands championnats européens cette saison.

- L'AS Nancy Lorraine a encaissé 33% de ses buts dans le dernier quart d'heure en Ligue 1 cette saison (12 de ses 36 buts).

- Seuls Crotone et Pescara (20 défaites chacun) ont perdu plus de matchs que le FC Lorient (19, comme Palerme) dans les cinq grands championnats européens cette saison.

- Le FC Lorient a perdu 19 matchs de Ligue 1 cette saison (6v, 4n, 19d). Aucune autre équipe n'a perdu plus de 15 matchs dans cette compétition.

- Avec 19 défaites cette saison, le FC Lorient a égalé sa plus mauvaise performance en Ligue 1 (19 défaites saison 2014/2015).



Angers - Guingamp

- L'EA Guingamp a perdu seulement 2 de ses 12 derniers matchs face à Angers SCO toutes compétitions confondues (6v, 4n, 2d), dont aucun des 5 derniers (3v, 2n).

- Angers SCO a perdu seulement 2 de ses 15 derniers matchs à domicile face à l'EA Guingamp toutes compétitions confondues (8v, 5n, 2d). Angers SCO a obtenu 10 clean sheets lors de ces 15 matchs.

- Angers SCO a encaissé 38 buts en Ligue 1 cette saison, autant qu'en 38 journées la saison dernière.

- Angers SCO a inscrit 47% de ses buts à domicile dans la première demi-heure en Ligue 1 cette saison (8 de ses 17 buts).

- Angers SCO n'a perdu aucun de ses 6 matchs à domicile en 2017 toutes compétitions confondues (3v, 2n en Ligue 1, 1v en Coupe de France).

Lucas DEAUX a délivré 5 passes décisives et inscrit 1 but depuis son arrivée à l'EA Guingamp cette saison (29 matchs).

Il n'avait délivré que 2 passes décisives et inscrit 1 seul but avec le FC Nantes en 86 rencontres disputées dans cette compétition.

- Jimmy BRIAND a inscrit 9 buts en Ligue 1 cette saison (27 matchs), il égale son meilleur total de buts inscrits sur une saison dans cette compétition (9 buts avec l'Olympique Lyonnais en 2011/2012 et 9 buts avec le Stade Rennais FC en 2006/2007).



NICOLAS PELLETIER