Moussa Sissoko à l'OM, ça avance

Selon le Daily Mirror, l'OM reste en course pour s'attacher les services de Moussa Sissoko, cet été. Les discussions s'annoncent toutefois serrées. D'après le média, les dirigeants de Tottenham entendraient récupérer la majeure partie de la somme investie l'été dernier pour recruter l'international français (35 millions d'euros, Ndlr). Or on imagine mal le club phocéen investir autant sur un milieu de terrain qui n'a que très peu joué, cette saison.