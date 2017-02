Mounier revient sur les intimidations dont il a été l'objet

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Anthony Mounier est revenu sur le volte-face autour de son arrivée à l'AS Saint-Etienne. Le milieu offensif français confie avoir été menacé par certains "supporters" des Verts. "Je n'en ai pas reçu personnellement, mais des phrases m'ont été rapportées. C'était plus du domaine de l'intimidation. Elles sont réelles et elles faisaient quand même vraiment peur. Un mec a dit au président qu'il était marié, avec enfants, mais que ça ne lui poserait pas de souci, s'il me croisait, de me démonter et qu'il était prêt à faire cinq ou six mois de prison, pas de problème ! C'est vraiment allé loin." L'ancien Lyonnais a fini par être prêté par Bologne à l'Atalanta Bergame.



