Motta au PSG, c'est pas encore fait

L’agent de Thiago Motta, Alessandro Canovi, a déclaré à Foot Mercato son étonnement par rapport à la situation du joueur avec le club de la capitale.

"C'est bizarre pour Thiago. On est à dix jours de la fin de son contrat et, même si on a reçu des garanties par des mots, mais on n'a rien reçu de concret. Je ne peux pas amener à la Ligue les mots du président, il me faut un papier (rires) ! Je l'aurais fait sinon ! Je suis sûr que les choses qui se sont dites seront écrites sur du papier, mais pour le moment, je n'ai rien. Les relations sont très bonnes avec le PSG, mais rien n'est signé pour le moment. Le signal que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de temps pour me voir. Je ne veux pas mettre la pression, c'est le règlement qui dicte ça."