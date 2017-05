Montpellier veut miser sur Reynet

Assuré de se maintenir dans l'élite la saison prochaine, Montpellier n'a plus rien à jouer en cette fin de saison. L'occasion pour le club héraultais de se pencher sur son mercato et le poste de gardien de but.

Le MHSC devrait faire un ménage durant ce mercato. Avec des départs probables de Ligali, Congré, Boudebouz ou encore Roussillon, l'équipe de la famille Nicollin souhaite s'attacher les services d'un gardien. Selon l'Equipe, ils auraient trouvé le profil idéal en la personne de Baptiste Reynet. Le portier de Dijon serait d'accord pour tenter l'aventure et signer jusqu'en 2020. Rappelons qu'il lui reste 3 ans de contrat avec le DFCO.