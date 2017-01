Montpellier : Vanden Borre simule-t-il une retraite ?

Comme annoncé, Anthony Vanden Borre a été libéré du contrat qui le liait à Montpellier. L'international belge n'aurait plus la tête au football et souhaiterait prendre sa retraite. Visiblement, Louis Nicollin n'y croit pas trop : "Sa retraite ? Je n'en ai rien à foutre. Je veux savoir qui a amené ce joueur ici car c'était un mauvais joueur. On l'avait pris pour remplacer Deplagne et c'est Deplagne qui joue. De toute manière, je ne crois pas à sa retraite, c'est du pipeau. Il veut juste retrouver sa liberté pour signer où il veut", a-t-il lancé dans les colonnes de la Dernière Heure, hier.