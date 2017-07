Montpellier recrute Piriz (off.)





Michel Der Zakarian et le club du MHSC ont recruté un milieu défensif uruguayen du nom de Facundo Piriz. Le joueur, âgé de 27 ans est prêté pour une année en provenance du Terek Grozny. Il portera le numéro 27 avec les Héraultais: "Je suis très content et j'ai hâte de rejoindre le groupe pour m'entraîner au plus vite. Individuellement j'ai envie d'apporter le maximum à l'équipe et être disponible pour le staff comme je l'ai toujours été et collectivement aider à atteindre les objectifs définis par le club", a indiqué le Sud-Américain sur le site officiel du club.