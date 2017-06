Montpellier pleure son « Loulou »

Louis Nicollin est décédé. Président du Montpellier Hérault Sport Club depuis 1974, l'emblématique dirigeant a été victime d'un arrêt cardiaque. Il avait 74 ans.

Le président du Montpellier Hérault, qui fêtait ce jeudi ses 74 ans, a fait un arrêt cardiaque alors qu'il se trouvait dans un restaurant à Garons. Transporté en urgence par les pompiers à l'hôpital de Nîmes, il est décédé vers 18 h.



Outre le football, «Loulou» avait aussi touché au rugby avec Béziers et Montpellier, ainsi qu'au handball et au basket, les deux fois à Paris. Ces deux expériences, qu'il regrettait, avaient pour but de gagner des marchés pour son entreprise de ramassage de déchets. Louis Nicollin était le président du groupe Nicollin, spécialisé dans le nettoyage et le ramassage et le retraitement des déchets ménagers et industriels. Personnage emblématique du football français, il avait créé en 1974 le club de Montpellier La Paillade, devenu Montpellier Hérault Sport Club, et l'avait conduit du niveau amateur jusqu'au titre de champion de France en 2012. Connu pour ses sorties médiatiques fracassantes, il était aussi connu pour sa collection unique de maillots de football.